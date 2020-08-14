الحكومة الأفغانية تبدأ بالإفراج عن آخر سجناء طالبان

أعلن متحدث باسم جهاز أمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية بدأت الإفراج عن عدد من آخر سجناء طالبان من مجموعة تضم 400 سجين كانت الحركة المتشددة تطالب بإطلاق سراحهم قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام.

وقال جاويد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "أطلقت الحكومة أمس سراح 80 من سجناء طالبان من 400 وافق لويا جيركا على الإفراج عنهم لتسريع جهود إجراء محادثات مباشرة والتوصل لوقف إطلاق نار دائم ويشمل البلد بأسره".

ووافقت الحكومة، يوم الأحد الماضي، على إطلاق سراح 400 من العناصر البارزة في الحركة بعد استشارة المجلس الأعلى للقبائل المعروف باسم لويا جيركا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يذكر الموعد المقرر لإطلاق سراح 320 سجينا باقين.

وكان الرئيس أشرف غني قد أصدر مرسوما، يوم الاثنين، لإطلاق سراح آخر مجموعة من السجناء.