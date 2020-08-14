رغم نفي تل أبيب... إعلام: الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تفشل في التصدي لهجوم إلكتروني

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، بأنه رغم النفي الإسرائيلي بأنها أحبطت هجوما إلكترونيا على صناعاتها الدفاعية، فإن شركة للأمن السيبراني تقول إن الهجوم كان ناجحا، فيما يخشى بعض المسؤولين الإسرائيليين نقل البيانات المسروقة من "القراصنة" للإيرانيين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل قد ادعت أنها أحبطت هجوما إلكترونيا شنته مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية على صناعة دفاعية سرية، في وقت قالت شركة "Clear Sky" إن قراصنة مجموعة "لازاروس" سرقوا بيانات حساسة من عشرات الشركات.

Cleared for Publication: The Directorate of Security for the Defense Establishment in cooperation with additional security institutions, has thwarted a cyber-attack targeting Israel's leading defense industries. Attackers used LinkedIn profiles in attempt to infiltrate networks pic.twitter.com/PT0IzK4T4V — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 12, 2020

ويشعر مسؤولو الدفاع الإسرائيليون بالقلق من أن الكميات الكبيرة من البيانات السرية المسروقة في الهجوم، يمكن أن تنتقل إلى إيران، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ.

وفي السياق ذاته، جاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أن "وزارة الدفاع وبالتعاون مع جهات أمنية أخرى، أحبطت هجوما إلكترونيا ضد الصناعات الدفاعية الرائدة في دولة إسرائيل".

وأضاف البيان "اقترب المهاجمون من موظفي الصناعات من خلال طرح عروض عمل مغرية، وذلك عبر موقع (لينكد إن)، من أجل التسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم وجمع معلومات".