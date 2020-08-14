حقيقة مغادرة لوكاشينكو البلاد

نفى الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنباء حول وجوده خارج البلاد.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن الرئيس، قوله: "بادئ ذي بدء: أنا ما زلت على قيد الحياة ولست في الخارج، كما يروج بعض المحترمين لدينا بقولهم غادر الرئيس البلاد وهو في الخارج".

كما علق ألكسندر لوكاشينكو على دعوات الإضراب في الشركات، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستؤثر بشكل سلبي للغاية على العمل المستقبلي للمؤسسات.

وقال: "إذا توقفنا عن العمل، فلن نبدأ الإنتاج أبدًا".

في وقت سابق، أصدر ألكسندر لوكاشينكو تعليمات للسلطات المختصة بالتحقيق في جميع وقائع الاعتقالات خلال الاحتجاجات الأخيرة.