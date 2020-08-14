ظريف: إيران تقف إلى جانب الخيارات الحرة التي يأخذها لبنان

وأعرب الوزير الإيراني عن "أقصى درجات المواساة والتضامن القلبي والمعنوي مع لبنان حكومة وشعبا تجاه المأساة التي حلت ببيروت​ ولبنان في الآونة الأخيرة".

كما شدد على أن "لبنان هو المؤهل ليأخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريدها في المرحلة المقبلة وإيران تقف إلى جانب الخيارات الحرة التي يأخذها لبنان".

وقدم ظريف التهنئة والتبريك للشعب اللبناني بانتصار حرب تموز 2006، وقال: "أنا على ثقة تامة بأنه كما تمكن لبنان من الانتصار على ​إسرائيل​، يمكنه الانتصار اليوم والذهاب سالما غانما من المرحلة الحالية".

وأكد أنه لا ينبغي لأي طرف أجنبي أن يستغل الوضع المأساوي الذي يعاني منه طرف ما من أجل فرض إملاءاته عليه.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى بيروت، مساء أمس الخميس، في زيارة تضامنية مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.