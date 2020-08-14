الاتحاد الأوروبي يرحب بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بإعلان الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الدولتين، مشددا على التزام بروكسل بحشد جهودها لاستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أمستردام-سبوتنيك. وأفادت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، اليوم، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية: "حول التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، هذه أخبار مرحب بها. ونحن نرحب بهذا الخبر".

وأضافت ماسارلي: "إن تطبيع العلاقات هو لصالح الدولتين، كما أنه مهم لاستقرار المنطقة."

وتابعت الناطقة الرسمية باسم المفوضية للشؤون الخارجية: "ونحن كاتحاد أوروبي ملتزمون بإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".

ويذكر أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، بعد إعلانها عن التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب برعاية واشنطن يوم أمس، والتي وصفها الأطراف الثلاثة بالتاريخية، وينص الاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات بين الإمارات وإسرائيل، فيما ستجتمع قيادتا البلدين خلال الأيام المقبلة لتوقيع الاتفاقيات رسميا