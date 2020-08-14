‏ بعد السلام مع الإمارات... نتنياهو يوجه رسالة إلى السيسي

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

وقال نتنياهو عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أشكر الرئيس المصري على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات والتي تعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

كما اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا عن شكره للحكومة العمانية والبحرينية على دعم وتأييد الاتفاق".

شكر الرئيس المصري #السيسي @AlsisiOfficial والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات التي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 14, 2020

ونشر السيسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

فيما أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن " سلطنة عمان تؤيد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع".

بينما نقل موقع هيئة البث الإسرائيلية، بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة، عن مصادر مطلعة في واشنطن، قولها إن "مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا على هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعمان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "مملكة البحرين من الممكن أن تكون الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل".