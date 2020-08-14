الإعدام رجما بالحجارة لمغتصب طفلة عمرها 12 عاما

قضت محكمة إسلامية في مدينة كانو النيجيرية، برجم رجل يبلغ من العمر 70 عاما، بعد قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.

وجاء الحكم في أعقاب احتجاجات شعبية ضد جرائم الاغتصاب في جميع أنحاء نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام أفريقية عن متحدث باسم القضاء في ولاية كانو، قوله إن "المحكمة الشرعية العليا دانت الرجل باغتصاب الطفلة في ضواحي قرية فارسا النائية في عام 2019".

وحكم على الرجل بالإعدام رجما وفقا للشريعة الإسلامية، التي تطبقها الولاية، مع إمكانية استئناف الحكم خلال 30 يوما.