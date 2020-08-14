"فلاش موب"...وزير الثقافة البيلاروسي ينفي وجود إضراب عام

قال وزير الثقافة في بيلاروسيا يوري بوندار، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد إضراب عام في البلاد، وما تنشره "بعض قنوات التلغرام ليس حقيقة".

وقال بوندار: "من قال إن لدينا إضرابات؟ أسير في الشوارع بشكل طبيعي لا يوجد هنا إضراب هذا فلاش موب".

ووفقا لموقع "لايف" الروسي، قوبلت تصريحات بوندار بعبارات السخرية والتفاجؤ، واقترح بعضهم أن يتوجه الوزير إلى مترو مينسك لمشاهدة "الفلاش موب" كما أسماه البعض.

وعادت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية إلى شوارع مختلف مدن بيلاروسيا ،اليوم الجمعة، مرة الأخرى.

ورفع المتظاهرون شعارات "لا للتعذيب والضرب والاحتجاز"، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

وأمام أكبر مركز تجاري في العاصمة مينسك اصطفت "سلسلة التضامن" بمشاركة أطباء يحملون لافتات "أطباء ضد العنف"، كما دخل عمال مصنع "كوزلوف" في إضراب مفتوح.