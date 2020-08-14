تيخانوفسكايا تقرر إنشاء مجلس انتقال السلطة في بيلاروسيا

أعلنت المرشحة الرئاسية البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الجمعة، أنها بادرت إلى تشكيل مجلس تنسيقي في بيلاروسيا لضمان نقل السلطة، مؤكدة استعدادها للجلوس على طاولة الحوار.

وأوضحت تيخانوفسكايا: "قد يضم هذا المجلس ممثلين عن المجتمع المدني، وبيلاروسيين محترمين ومعروفين، ومهنيين في مجال عملهم. أوعز قبول طلبات ترشيح أعضاء المجلس لأشخاص مقربين لي هم أولغا كوفالكوفا والمحامي مكسيم زناك".

كما شكرت كل من ساندها وناشدت المجتمع الدولي والدول الأوروبية المساعدة "في تنظيم حوار مع السلطات البيلاروسية".

بالإضافة إلى ذلك، دعت تيخانوفسكايا إلى إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات ووقف أعمال العنف.

واختتمت قائلة : "أنا معجبة بالبيلاروسيين. شكرًا لكم يا أعزائي! لقد فعلنا المستحيل. أظهرنا أننا الأغلبية. وهذا البلد ملك لنا لشعب بيلاروسيا وليس لشخص واحد".