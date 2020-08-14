وزير الخارجية البلجيكي يرحب بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

رحب وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، في تغريدة له على تويتر، بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، مشيدا بتجميد إسرائيل خططها لضم أراضٍ من الضفة الغربية.

ودعا غوفين، في تغريدته، تل أبيب إلى وقف خططها لضم أراض من الضفة الغربية بشكل نهائي، مؤكدا على أن السلام في المنطقة يتطلب إقامة دولتين مستقلين بناء على القانون الدولي.

🇮🇱🇦🇪 I welcome the rapprochement between Israel and the UAE, facilitated by the U.S., as a step towards peace in the region.



The announcement of the suspension of annexation plans is a step in the right direction but should be converted into a definitive measure. — Philippe Goffin (@PhGoffin) August 14, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلستين فوريتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.