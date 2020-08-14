الخارجية الأمريكية تنشر مقطع فيديو يوضح كيف سيعمل التطبيع على تعزيز السلام في المنطقة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، مقطع فيديو أوضح من خلاله كيف ستعمل اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه سيتم توقيع اتفاقات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، وكذالك الأمن والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة.

ستعمل اتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، فكيف سيحدث ذلك؟ pic.twitter.com/XJ45FWyIaa — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 14, 2020

​وأضافت الخارجية أنه سيتم إنشاء سفارات متبادلة من شأنها أن تطور العلاقات في مجالات أخرى ذات منفعة متبادلة.

ونوهت الخارجية إلى أن الاتفاق سيغير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".