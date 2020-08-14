محتجون في مينسك يغادرون ميدان الاستقلال

في حوالي الساعة 21:00 ( بتوقيت موسكو)، هرع قسم من المتظاهرين من الميدان، متجهين من وسط العاصمة البيلاروسية إلى مناطقهم.

وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" يواصل بعضهم ترديد الشعارات التي تم استخدامها مؤخرًا في المظاهرات وينشرون صورًا ومقاطع فيديو من الساحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المراسل "أولئك الذين بقوا في الميدان يلتقطون صور " سيلفي" مع الجنود ".

وبحسب المراسل، قام متطوعون بتقديم الماء والبيتزا للمتظاهرين وتنظيف القمامة المتبقي".

وفي النهاية طالب المتظاهرون بإنهاء العنف وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

يذكر وأن وزارة الداخلية في بيلاروسيا أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إطلاق سراح أكثر من ألفي مواطن كانوا قد احتجزوا خلال الاحتجاجات التي وقعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

هذا واندلعت احتجاجات في مينسك بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات بحصوله على نحو 80% من الأصوات.