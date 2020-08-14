ترامب وماكرون يبحثان "الحاجة الملحة" لتحرك الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، "الحاجة الملحة" لتحرك الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت: "بحث الرئيس ترامب والرئيس ماكرون، "الحاجة الملحة" لتحرك الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.