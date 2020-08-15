ترامب وماكرون يتفقان على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار سبيلا وحيدا لحل خلافاتهما.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت: "أعرب القادة عن قلقهم إزاء التوترات المتزايدة بين حلفاء الناتو، اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.

واتفق الرئيسان ترامب وماكرون على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار - هذه هي الطريقة الوحيدة لحل خلافاتهما".

يذكر أن تركيا قد زادت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الحالي.

ودعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيريالوس ميتسوتاكيس، إلى وقف المزيد من التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط.