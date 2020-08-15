مستشار الأمن القومي الأمريكي: تصويت الدول الأوروبية بشأن حظر السلاح على إيران "مخيب للآمال"

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم السبت إن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران "مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئا".

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "خسرنا اليوم ولكن المسألة لم تنته بعد"، بحسب رويترز.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم السبت، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.