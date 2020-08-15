المكسيك تسجل 5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 511369 حالة والوفيات إلى 55908.

وقالت الحكومة، إن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز عدد المصابين بـ "كوفيد-19" حول العالم أكثر من 20 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 751 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 13 مليونا آخرين.