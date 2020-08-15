"أمريكا هزمت وفشلت بإذلال".. روحاني يعلق على رفض تمديد حظر السلاح على إيران

رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، برفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال روحاني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، معلقا على رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على طهران، "الولايات المتحدة قد هزمت وفشلت بإذلال في تمديد الحظر التسليحي وهذا نجاح كبير لإيران".

وأضاف: "نأمل أن تتلقى دول المنطقة هذا الدرس وألا تنساق وراء نظام فاسد وظالم يرتكب الفظائع في المنطقة".

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، فيما أكدت إيران أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.