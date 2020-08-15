فنزويلا.. أحكام بالسجن على مشاركين في "عملية الغزو الفاشلة"

قضت محكمة فنزويلية بسجن 15 شخصا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة، اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي الأحكام بعد أسبوع من الحكم أيضا بالسجن 20 عاما على جنديين أمريكيين سابقين بشأن هذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطىء البلاد في مايو/أيار.

وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن من بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاما الكابتن أنطونيو سيكويا المتهم بقيادة عملية الغزو.

وأضاف أن الفنزويليين الـ15 "اعترفوا بمسؤوليتهم بتهم الإرهاب والتمرد والتآمر في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في الثالث من مايو/أيار من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس".

وأدعى مادورو أن العملية كانت مؤامرة لاغتياله وتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو مكانه، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية التي قالت كراكاس إنها أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين.

ووصف الزعيم الفنزويلي الهجوم بأنه "تكرار" لغزو خليج الخنازير الفاشل عام 1961، عندما حاول منفيون كوبيون تم تمويلهم سرا وتوجيههم من قبل الحكومة الأمريكية الإطاحة بالزعيم الكوبي آنذاك فيديل كاسترو.

وأكمل صعب أنه تم اعتقال 82 شخصا وتلقت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا، لكن عملاء مادورو تمكنوا من الحصول على معلومات بشأنها حيث كانوا في انتظار المهاجمين.

يذكر أن كل من واشنطن وبوغوتا نفوا أي ضلوع لهما في هذا الغزو.