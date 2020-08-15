لوكاشينكو يؤكد وجود مؤامرة خارجية لإدخال بيلاروسيا في أزمة سياسية

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت أنه يرى عوامل التدخل الأجنبي في الوضع القائم في بيلاروسيا، وذلك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وخسارة المعارضة الغربية في البلاد.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقد في مينسك نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية: "نحن نرى ما يحدث، ويدعوننا لعدم مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، لكننا نرى ما يحدث في العمل بشكل جلي، وقد اطلعنا سابقا على مخططات الثورات الملونة وقد ظهرت عوامل التدخل الخارجي".

وحذر لوكاشينكو أنه يتم التحضير ليسناريو العدوان ضد بيلاروس، مشيرا إلى أنه يريد إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مناقشة الوضع في بلاده.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.