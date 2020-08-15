أمريكا تكشف مصير عائدات ناقلات النفط الإيرانية التي تقول إنها استولت عليها

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مصير عائدات البنزين الإيراني المصادر من ناقلات النفط التي استولت عليها أمريكا وهي متجهة إلى فنزويلا.

وقال بومبيو، إن "عائدات البنزين الإيراني المصادر من ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا يمكن أن تدفع كتعويضات للضحايا الأمريكيين لإرهاب الدولة الإيرانية".

وأوضح أنه "إذا تمت مصادرة عائدات البنزين في المحاكم الأمريكية، فيمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الأمريكية بدلاً من أيدي الإرهابيين".

Pleased to see @TheJusticeDept’s seizure of illicit Iranian gasoline intended for the Maduro regime. If the gasoline proceeds are forfeited in U.S. courts, they could go to the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund instead of the hands of terrorists. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2020

وكانت قالت وزارة العدل الأمريكية، قالت أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.

فيما قال مسؤول إيراني، لم تكشف وكالة "إرنا" عن اسمه، أنه لم يتم احتجاز أي ناقلة أو شحنات إيرانية. وأضاف: "كما أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدّة مرات أنها سترد على أي خطوات عدائية ترمي لتقييد حقوقها الشرعية والقانونية ولم تسمح لأي بلد بالقيام بمثل هذه الأعمال".

كما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة وادعت أنها إيرانية، لم تكن إيرانية ولا تحمل علم إيران". وقال روحاني، "هذه الكذبة كانت لتغطي على الخزي الذي لحق بالولايات المتحدة في مجلس الأمن بعد رفض مشروع قرارها لتمديد الحظر على إيران".