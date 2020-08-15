وزير الدفاع التركي: الشعب المصري يعاني خسائر فادحة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الموقعة بينهما مؤخرا "لا أساس قانونيا لها".

وذكر أكار، خلال اتصال مرئي مع عسكريين أتراك ينفذون مهامًا شرقي البحر المتوسط وبحر إيجة، أن "الشعبين اليوناني والمصري يعانون من خسائر فادحة مرتبطة بذلك"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#تركيا: مصممون على حماية حقوقنا في بحارنا

التقى #أكار في اتصال مرئي، عسكريين ينفذون مهام شرقي المتوسط وبحر إيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب "#أوروتش_رئيس"

وشدد على أن أي احتكاك بسفن بلاده لم ولن يبقى دون ردhttps://t.co/0Z7t7qcOYx — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 14, 2020

​وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا مؤخرا، اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.

وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحري.