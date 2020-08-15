مهلة 90 يوما.. مرسوم رئاسي جديد من ترامب يستهدف "تيك توك"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يجبر شركة صينية على التخلي عن تطبيق "تيك توك"، وذلك في آخر خطواته الهادفة للتخلص من التطبيق في بلاده.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس أصدر مرسوما يلزم مجموعة "بايتدانس" الصينية على بيع النشاطات الأمريكية لتطبيق "تيك توك" وشبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يوما.

وجاء في الأمر الرئاسي أن "هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بايتدانس... يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال ناطق باسم المجموعة الصينية، ردا على القرار، "كما قلنا، تيك توك تثير إعجاب مئة مليون أمريكي لأنها مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي".

وأضاف "نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات".