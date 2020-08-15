"من الطبيعي أن تنزعج الدمى".. رئيس البرلمان التركي يعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

علق رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم السبت، على اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي، معتبرا أن الأخيرة "خانت القضية الفلسطينية".

وجاء تعليق رئيس البرلمان التركي في تغريدة له على صفحته الرسميه في "تويتر" حيث اعتبر أن "الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وربط شنطوب في تغريدته، بين الاتهامات المتكررة التي تتلقاها تركيا من الإمارات حول تدخل بلاده في الشؤون العربية الداخلية والحدث الأخير قائلا: "الإمارات التي تتهم تركيا بالتدخل في شؤون العرب، تخون بشكل صريح القضية الفلسطينية التي تشكل إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

واعتبر رئيس البرلمان أنه "من الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة" من بلاده "المدافع الحقيقي والحازم" عن القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ونشر ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".