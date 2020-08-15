تغريدة لشاكيرا تدعو إلى دعم لبنان وأطفاله بعد انفجار مرفأ بيروت

عبرت الفنانة العالمية شاكيرا عن دعمها للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال دعوتها جمهورها إلى التبرع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين في بيروت.

وأعادت شاكير نشر تغريدات المنظمة العالمية التي كشفت عن العدد الكبير للأطفال الذين فقدوا منازلهم في بيروت.

My heart cries for Lebanon and all of the victims of this terrible tragedy. https://t.co/chwirq4u4y — Shakira (@shakira) August 5, 2020

كما دعت شاكيرا الجميع إلى التبرع خصوصا أن لبنان يواجه أزمات كبيرة كالأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا.

سارعت دول ومنظمات دولية إلى إرسال مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت وراح ضحيته 158 قتيلا على الأقل وأسفر عن إصابة ستة آلاف شخص بجروح. ومن بين هذه الدول كانت النرويج قد أرسلت سابقا 40 طنا من المستلزمات الطبية ومساعدات مالية بقيمة 25 مليون كرونة نرويجية (2.58 مليون دولار).

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية