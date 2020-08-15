بومبيو: الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا "إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران ، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في حينها، "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".