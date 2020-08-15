بومبيو: أمريكا تبحث مع الاتحاد الأوروبي الموقف في بيلاروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تبحث مع الاتحاد الأوروبي الموقف في روسيا البيضاء بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم الأحد وما أعقبها من حملة صارمة على المحتجين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بومبيو، في وارسو آخر محطة في جولته بوسط أوروبا، إن واشنطن تتابع الموقف في روسيا البيضاء ، مشيرا إلى أن الهدف من الاتصالات مع الاتحاد هو "بذل أقصى ما في استطاعتنا لمساعدة شعب روسيا البيضاء على تحقيق السيادة والحرية".

واشتبكت قوات الأمن مع محتجين في مينسك ومدن أخرى في الأيام الأخيرة بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إعادة انتخابه بفوزه بنتيجة ساحقة في انتخابات الأحد الماضي التي قال معارضوه إنها شهدت أعمال تزوير.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أولى خطواته لفرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء ووجه ذراعه للسياسة الخارجية بإعداد قائمة سوداء بأسماء الأفراد المسؤولين.