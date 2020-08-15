السلطات البيلاروسية تطلب تنسيق جميع الاحتجاجات والأنشطة العامة معها

أكد المدعي العام البيلاروسي في تصريحات له اليوم السبت، ضرورة تنسيق جميع الأنشطة العامة أو الاحتجاجات مع السلطات المحلية.

وقال المدعي العام في بيلاروس ألكسندر كونيوك، في تصريحات له بثت على الهواء في قناة "بيلاروسيا 24" التلفزيونية، إنه يجب تنسيق جميع الأحداث والأنشطة العامة مع السلطات المحلية.

وجاء في تصريح المدعي العام: "جمهورية بيلاروس دولة تسري فيها القوانين، ولا يحق لأحد إلغائها".

وأضاف كونيوك: "يجب تنظيم جميع الأحداث العامة وفقا للتشريعات الحالية، وفي هذا الصدد، يجب على الجميع أن يفهم ضرورة التنسيق وتنظيم المناسبات العامة التي تتضمن مشاركة عدد كبير من الأشخاص مع السلطات المحلية".

وقال كونيوك إن "ذلك ضروري لضمان سلامة المواطنين واحترام النظام العام" في البلاد، على حد تعبيره.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاحجات وأعمال الشغب منذ الأحد الماضي وقوبلت بقع من قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.