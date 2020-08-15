الرئيس البيلاروسي يأمر الحكومة المستقيلة بمتابعة مهامها حتى تشكيل مجلس وزراء جديد

أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، تعليمات أمر فيها الحكومة المستقيلة بمتابعة مهماها حتى انتخاب حكومة جديدة بديلة عنها.

وقالت الخدمة الصحفية الخاصة بالرئيس البيلاروسي، في بيان لها اليوم، إن لوكاشينكو، المعترف به من قبل لجنة الانتخابات المركزية بصفته الفائز في الانتخابات الأخيرة، أمر وزراء الحكومة المستقيلة بممارسة السلطات حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في البيان: "فيما يتعلق باستقالة الحكومة وبموجب السلطات الممنوحة للرئيس المنتخب حديثاً، أصدر رئيس الدولة تعليماته لرئيس الوزراء والوزراء ورؤساء اللجان بممارسة صلاحياتهم حتى تشكيل مجلس وزراء الجديد".

وفي تصريحات له اليوم، قال الرئيس البيرلاروسي، إن بيلاروس لديها موارد كافية لضمان الأمن في الدولة.

ونقلت قناة بيلاروسيا التلفزيونية الأولى عن لوكاشينكا قوله "جيشنا لديه موارد كافية لحماية نفسه وعائلاته وضمان الأمن في الدولة".

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ الأحد الماضي وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.