الرئيس البيلاروسي يأمر بنقل لواء محمول جوا إلى الحدود الغربية بسبب القلق من تدريبات "الناتو"

أعطى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، تعليمات عاجلة بنقل لواء محمول جوا إلى الحدود الغربية على خلفية التدريبات التي يجريها حلف "الناتو" في بولندا ولتوانيا.

وأمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بنقل لواء محمول جوا من فيتيبسك إلى غرودنو على خلفية الوضع المتوتر على الحدود الغربية، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا".

وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيس البيلاروسي اليوم في مركز الإدارة الاستراتيجية بوزارة الدفاع، أعرب لوكاشينكو عن قلقه، بشكل خاص، من التدريبات التي تقوم بها قوات "الناتو" في بولندا وليتوانيا.

وقال لوكاشينكو: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود الغربية، سأطلب نقل لواء محمول جوا من فيتيبسك إلى غرودنو".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد أشار في تصريحات له، اليوم السبت، إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل من أجل منع خلق تكتل من الدول يهدف إلى فصل روسيا عن الغرب.

وجاءت تصريحات لوكاشينكا في اجتماع عقد بمركز الإدارة الاستراتيجية في وزارة الدفاع البيلاروسية، حيث أشار إلى الاتفاق الموقع بين البلدين (روسيا و بيلاروس) في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي الموقعة بين البلدين.