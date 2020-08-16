البرازيل تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأحد، تسجيل 41576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و709 وفيات بسبب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 50600 إصابة و1060 حالة وفاة في اليوم السابق.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و317096 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 107232 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 21 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من 760 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 14 مليونا آخرين.