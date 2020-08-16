"سترون ذلك الأسبوع المقبل"... ترامب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران "سنقوم بإعادة فرض العقوبات، مضيفا: "سترون ذلك الأسبوع المقبل"، بحسب رويترز.

وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى حتى رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 .

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة شرسة في أي خطوة من هذا القبيل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، في وقت سابق يوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

من جانبه، وصف سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، فشل مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على بلاده، مؤشرا لعزلة واشنطن في الساحة الدولية.

وقال تخت روانجي إن "تصويت مجلس الأمن اليوم كشف عزلة أمريكا الكاملة، إذ أنها كانت تروج لمسالة أن الفيتو هو الذي يمكن أن يحول دون تمرير مشروع القرار الأمريكي في حين لم تكن هنالك حاجة إلى الفيتو حيث فشل المشروع في الحصول على الأصوات اللازمة".