وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شقيقه روبرت ترامب توفي ليل السبت، بعد يوم من زيارته له في أحد مستشفيات مدينة نيويورك.

ونعى ترامب شقيقه في بيان قائلا: "لقد مات أخي الرائع، روبرت، بسلام الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي".

وأضاف: "سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ستعيش ذكراه، في قلبي إلى الأبد، روبرت أحبك. ارقد بسلام".

BREAKING: Robert Trump, younger brother of President Trump, has passed away at a NYC Hospital. He was 72. #RIP pic.twitter.com/Up0nx4FDmw — Breaking911 (@Breaking911) August 16, 2020

وظهر ترامب، في وقت سابق من يوم السبت، في مقطع فيديو خلال زيارة لشقيقه الأصغر روبرت، بمستشفى بنيويورك من أجل الاطمئنان على صحته.

وسبق لترامب أن أقر بأن شقيقه يمر بفترة عصيبة، معربا عن أمله في شفاء شقيقه البالغ من العمر 72 عاما.

وكان روبرت ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 72 عاما أصغر من الرئيس بعامين، يعمل مديرا تنفيذيا ومطورا عقاريا.