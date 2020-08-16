جنوب أفريقيا ترفع أغلبية القيود التي فرضتها للحد من انتشار كورونا

موسكو - سبوتنيك. وبحسب مدونة لإدارة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، على تويتر، ستنتقل البلاد اعتبارا من 18 أغسطس، إلى المستوى "الثاني" من الحجر الصحي: رفع الحظر على بيع الكحول والتبغ، وفتح الصالات الرياضية والحدائق والشواطئ والمحميات الطبيعية، فضلا عن تنقل السكان بين المقاطعات.

لكن وفق المدونة سيبقى حظر التجول ساريا من 22.00 إلى 04.00، بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن سكان جنوب أفريقيا من حضور الأحداث الرياضية والتجمع في مجموعات تضم أكثر من 50 شخصا والسفر إلى الخارج.

هذا وسجلت جنوب أفريقيا 257 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57914 إصابة من بينها 11556 حالة وفاة.