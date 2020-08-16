"الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن"... أقوى تحذير إيراني إلى دول الخليج

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، أن بلاده "ستبقى تقدم المساعدات إلى جميع حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني"، محذرا "الدول الخليجية من إيجاد موطئ قدم للصهاينة في المنطقة".

وقال العميد حاتمي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، اليوم الأحد "إن ما حدث من الإمارات يشكل خيانة للشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في منطقة الخليج إن حدث ذلك بسبب تواجد الاحتلال الإسرائيلي فيها"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

كما تطرق وزير الدفاع الإيراني إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأكد، "أن هذه التطورات تضعنا أمام محيط متغير الأمر الذي يتطلب منا التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل الصحيح".

وشدد العميد حاتمي، على أن "إيران مستعدة لتلبية احتياجات لبنان من السلاح لكن الخيار يبقى لهم"، مؤكدا أن "منهجية إيران هي الردع الفاعل، وسنتصدى لأي تهديد، وأن استراتيجيتنا هي الدفاع النشط، كما هو الحال في مواجهتنا مع الإرهابيين".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، أمس السبت، إن بلاده ترفض وتدين إقامة أي علاقة مع إسرائيل وتعتبر عمل الإمارات خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس، مضيفا: "إننا نحذر الامارات من فتح ابواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".