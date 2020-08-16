رئيس الأركان الإيراني يعلن عن أول خطوة تجاه الإمارات بعد الاتفاق مع إسرائيل

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رئيس الأركان الإيراني يؤكد أن النظرة للإمارات ستتغير بشكل جذري بعدما طبعت مع إسرائيل والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل معها وفق معادلات جديدة