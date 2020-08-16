الهند ترسل فريقا إلى موريشيوس للمساعدة في احتواء تسرب نفطي... صور

وكانت سفينة بضائع يابانية ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في 25 يوليو تموز، مما أدى إلى تسرب حوالي ألف طن من زيت الوقود وتسبب في حالة "طوارئ بيئية".
وانشطرت السفينة أمس السبت لينتشر التسرب النفطي على مساحة شاسعة من الشعاب المرجانية والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد.
ويقول العلماء إنه لم يتضح بعد التأثير الكامل للتسرب، لكن الضرر قد يؤثر على موريشيوس واقتصادها المعتمد على السياحة لعقود. ومن المحتمل أن يستغرق رفع السفينة شهورا.
Indian Air Force aircraft lands in Mauritius with specialised equipment & Coast Guard team, to help the country in containing an oil spill. #Mauritius #MauritiusOilDisaster #MauritiusOilSpill #SAGAR #IAF #OILSpill #IndianAirForce pic.twitter.com/fSLWa5fEky— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) August 16, 2020
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان اليوم الأحد إن نيودلهي أرسلت، عقب طلب مساعدة من حكومة موريشيوس، أكثر من 30 طنا من المعدات والمواد الفنية بالطائرات لإكمال عمليات الإنقاذ في الجزيرة. وفقا لـ "رويترز".
وأضافت أنه تم إرسال فريق من عشرة أفراد من خفر السواحل الهندي المدربين على إجراءات احتواء التسرب النفطي إلى موريشيوس لتقديم المساعدة الفنية والتشغيلية.
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