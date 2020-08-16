الرئاسة التركية لجو بايدن: أيام إعطاء الأوامر لأنقرة انتهت.. جرب وستدفع الثمن

هاجم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن بسبب تصريحات أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حول الانتخابات في تركيا والتي دعا فيها لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة لقالن على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، حيث قال إن "تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق".

وأضاف "أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت".

وتابع "لكن لا إذا كنت تعتقد أنه يمكنك المحاولة، تفضل ولكنك ستدفع الثمن".

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.



The days of ordering Turkey around are over.



But if you still think you can try, be our guest.



You will pay the price. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن هذه التصريحات تأتي بعد أن "تداولت وسائل إعلام السبت تصريحا لجو بايدن أدلى به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيه إلى التعاون مع المعارضة التركية لما قال أنه لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جهتها نشرت قناة "TRT" التركية الرسمية مقطع فيديو جمع فيه ردود عدد من السياسيين والمسؤولين الأتراك على تصريحات بايدن.

رد فعل المسؤولين والسياسيين الأتراك على تصريحات المرشح الديمقراطي الرئاسي الأمريكي جو بايدن pic.twitter.com/97kK7LnGy0 — TRT عربي (@TRTArabi) August 16, 2020

ونقلت القناة التركية أيضا عن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قوله إن "الشعب التركي لقن من وصفهم بايدن برجال الولايات المتحدة درسا في محاولة الانقلاب الفاشلة"، وذلك بالإشارة إلى المعارض التركي فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، وتسعى إلى تسلمه من واشنطن، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك.