لوكاشينكو: قوات الناتو "تقعقع بسلاسلها المعدنية" على أبواب بيلاروسيا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن قوات الناتو "تقعقع بسلاسلها المعدنية" على أبواب بيلاروسيا، وهناك حشد للقوة العسكرية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، أمام الحشد في وسط مينسك، "انظروا من حولكم: الدبابات والطائرات تقلع على بعد 15 دقيقة من حدودنا. وهذا ليس عبثًا! فقوات الناتو تقرقع بسلاسلها على أبوابنا (بدباباتها). ويتم بناء قوة عسكرية عند الحدود الغربية".

وأعطى الرئيس البيلاروسي، يوم السبت، تعليمات عاجلة بنقل لواء محمول جوا إلى الحدود الغربية على خلفية التدريبات التي يجريها حلف "الناتو" في بولندا ولتوانيا.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ الأحد الماضي وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.