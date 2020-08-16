لوكاشينكو وبوتين يجريان "مشاورات مستفيضة" حول بيلاروس

ناقش الرئيسان البيلاروسي والروسي، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، عبر الهاتف الوضع في بيلاروس، وأجروا مشاورات شاملة حول جميع القضايا.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "بيلتا" البلاروسية، نقلا عن بيان المكتب الصحافي للزعيم البيلاروسي، أن:

"ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، ناقشا الوضع في بيلاروس. وأعرب الرئيس الروسي عن رؤيته للوضع في بلادنا. وأجرى رؤساء البلدين مشاورات شاملة حول جميع القضايا".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال في تصريحات له، يوم أمس السبت، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل من أجل منع خلق تكتل من الدول يهدف إلى فصل روسيا عن الغرب.

وقال لوكاشينكو، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم المساعدة لبيلاروس في أول طلب أمني مقدم لموسكو، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".

وجاءت تصريحات لوكاشينكا في اجتماع عقد بمركز الإدارة الإستراتيجية في وزارة الدفاع البيلاروسية، حيث أشار إلى الاتفاق الموقع بين البلدين في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي الموقعة بين البلدين.