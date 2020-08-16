تركيا تعلن مقتل قيادي في حزب "العمال الكردستاني" في غارة شمالي العراق

أعلنت تركيا مقتل أحد قادة حزب العمال الكردستناني في العراق، بغارة نفذتها طائرات تركية قبل أيام.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قتلت القوات التركية المسؤول في حزب العمال الكردستاني عن منطقة "هاكورك" شمالي العراق، مراد كالكو.

#عاجل | القوات التركية تحيد الإرهابي مراد كالكو المسؤول المزعوم في "بي كا كا" عن منطقة "هاكورك" شمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 16, 2020

وكشف الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، في وقت سابق عن هوية القيادي البارز الذي قتل بغارة تركية شمالي العراق قبل أيام.

وبحسب البيان الصادر عن الجناح العسكري للحزب، قتل مراد كالكو، الملقب بـ "عكيد كارزان" في 11 من الشهر الجاري في هجوم سيدكان.

وبحسب موقع "rudaw" فإن طائرات حربية تركية استهدفت اجتماعاً للقوات العراقية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل القيادي مراد كالكو، خلال اجتماعه مع مسؤولين عراقيين.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير جمهورية تركيا في بغداد، فاتح يلدز، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت اليوم الأحد، أنها "تعاملت بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد ، لمرتين متتاليتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على خلفية اعتداءات تركيا على السيادة العراقية"، مطالبة "الحكومة التركية بالكشف عن مرتكبي الجرائم العدائية ومحاسبتهم".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب والأجانب"، موضحا أن "جميع الدول على المستويين العربي والأوروبي يؤيد موقف العراق ويسانده في الدفاع عن وحدته وسيادة أراضيه".