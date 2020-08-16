إعلام: ترامب يود مقابلة بوتين قبل الانتخابات الأمريكية

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعديه أنه يود الاجتماع شخصيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مصادر، أن إدارة البيت الأبيض نظرت في عدة خيارات لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في سبتمبر/ أيلول في نيويورك. وذكرت القناة أن الهدف من مثل هذه القمة التي ستجمع الرئيسين هو الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.

أحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت- 3".

وقالت المصادر، إن "ترامب يرى القمة فرصة لإظهار قدرته على التفاوض... وعقد الصفقات...".

في سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح مارشال بيلينغسي، أن الولايات المتحدة سترسل أحد أكبر الوفود وأكثرها جدية في التاريخ إلى فيينا، لإجراء محادثات مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي.

يشار إلى أنه عقد في فيينا، خلال أيام 30-27 يوليو/ تموز الماضي، مشاورات بين الوفدين الحكوميين الروسي والأمريكي، حيث ناقش الطرفان القضايا الملحة في مجال الأمن الدولي والحد من التسلح.

في وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية، واقترحت أيضا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين قالت إنها غير مهتمة بمثل تلك المفاوضات.