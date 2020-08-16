طلب من فرنسا بشأن 3 أفغان قتلوا مواطنيها

طلبت فرنسا من أفغانستان بشكل رسمي، عدم إطلاق سراح ثلاثة مساجين أفغان أدينوا بقتل رعايا فرنسيين في أفغانستان.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قررت السلطات الأفغانية الإفراج عن السجناء الثلاثة ضمن 400 سجين ينتمون لحركة "طالبان".

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الأفغانية وطالبان في غضون أيام بعد الانتهاء من عملية الإفراج عن السجناء التي أثارت استنكارا واسعا بعد تبين أن العديد من هؤلاء السجناء متورطون في هجمات أدت لمقتل عشرات الأفغان والأجانب.

ومن بين السجناء الـ400، رجلان قتلا الموظفة الفرنسية في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتينا غوالار في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في مدينة غزني، بجانب جندي أفغاني سابق قتل 5 جنود فرنسيين وجرح 13 آخرين عام 2012 بولاية كابيسا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا تعارض بشدة إطلاق سراح أشخاص محكومين لارتكابهم جرائم ضد رعايا فرنسيين، خصوصا ضد جنود وعاملين في المجال الإنساني عملوا بإخلاص إلى جانب شركائنا الأفغان لتقديم المساعدة والأمن للمحتاجين".

وأتم البيان "بالتالي؛ لقد طلبنا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدما في إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين".