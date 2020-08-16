ماكرون: على الاتحاد الأوروبي دعم المحتجين السلميين في بيلاروس

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم المظاهرات في بيلاروس.

وحسب وكالة رويترز، يرى ماكرون أنه يجب على الاتحاد دعم المتظاهرين السلميين هناك.

وتابع ماكرون على حسابه بموقع تويتر :"على الاتحاد الأوروبي أن يكمل حشد الدعم لمئات الآلاف من مواطني روسيا البيضاء الذين يحتجون سلميا للمطالبة باحترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم".

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، عن عدم تسجيل أي أحداث عنف أو اعتقالات خلال المظاهرة التي شهدتها العاصمة مينسك اليوم الأحد.

وقالت أولغا تشيمودانوفا، السكرتيرة الصحفية لوزارة الداخلية البيلاروسية، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة مينسك اليوم جرت دون وقوع حوادث أو اعتقالات.

وقالت تشيمودانوفا "وفقا للمعلومات الأولية، لم تكن هناك اعتقالات في مينسك، وحدثت المظاهرات دون تسجيل وقوع حوادث".

وفيما يتعلق بعدد المشاركين في الاحتجاجات، أشارت تشيمودانوفا إلى أن هذه المعلومات ستكون على الأرجح صباح يوم الغد الاثنين.

وكانت وكالة "بالت" البيلاروسية الحكومية، أشارت في وقت سابق من اليوم إلى تجمع مناصري الرئيس البيلاروسي في ساحة الاستقلال في وسط العاصمة مينسك حيث ظهر الرئيس فجأة أمام منصة خاطب فيها شعبه وقال لوكاشينكو: "أشكر جميع المشاركين في هذه المسيرة الهادئ والمسالمة، هذا الشعب الذي عشنا معا ربع قرن من السنوات الصعبة ولم تخذلوني أبدا وشكرا لسكان غوميل وموغيليف وفيتيبسك، بالإضافة إلى سكات بريست وغيرها من المناطق".

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.