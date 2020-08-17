استقالة حكومة بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية

قدمت الحكومة البيلاروسية استقالتها بعد أن تمت إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو رئيساً للبلاد.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية نص قرار مجلس الوزراء رقم 480 بتاريخ 15 آب / أغسطس، والذي تم نشره رسميًا اليوم الاثنين على البوابة القانونية الوطنية.

نص القرار :"وفقًا للمادة 106 من الدستور البيلاروسي، والمادة 9 من القانون المؤرخ 23 يوليو 2008 رقم 424-З بشأن مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، استقالت الحكومة البيلاروسية للرئيس المنتخب حديثًا".

وبحسب الوكالة يدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ اعتماده.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ نحو أسبوع وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.