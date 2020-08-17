بريطانيا تعلن رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية وتصفها بالمزورة

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي أسفرت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، ووصفت العملية الانتخابية بأنها "مزورة".

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل مع شركائها الدوليين من أجل فرض عقوبات على المسؤولين من السلطات في بيلاروس عن استخدام العنف ضد المتظاهرين هناك.

وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "تابع العالم برعب استخدام السلطات في بيلاروس للعنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة. المملكة المتحدة لا تقبل تلك النتائج".

وتابع راب: "نحن في حاجة إلى تحقيق مستقل من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول تلك الانتخابات غير العادلة، بجانب القمع المروّع الذي تبعها. ستعمل المملكة المتحدة مع شركائها الدوليين على معاقبة المسؤولين عن ذلك، وستخضع السلطات في بيلاروس للمحاسبة".

وفاز ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، التي جرت يوم 9 آب / أغسطس الجاري، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية، فيما حصلت أقوى منافسيه، سفيتلانا تيخانوفسكايا، زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 %.