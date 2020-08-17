لوكاشينكو: لن يكون هناك انتخابات رئاسية أخرى في بيلاروس

صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، متحدثًا مع موظفي مصنع مينسك للجرارات (MZKT) ، أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أخرى، حسب قناة بيلتا.

وزار لوكاشينكو MZKT يوم الاثنين.

هذا وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ الأحد قبل الماضي وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.