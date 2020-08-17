بيلاروس... إطلاق سراح المشاركين في مظاهرات غير مصرح بها

أعلن مكتب المدعي العام في بيلاروس، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق سراح معظم المحتجزين الذين شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أن: "النيابة العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية أتمت الإفراج عن مواطنين محتجزين لمشاركتهم في تظاهرات جماهيرية غير مصرح بها، وقد تم الإفراج عن جميع هؤلاء تقريبا".

كما أصدرت الدائرة الصحفية قائمة بأسماء الموقوفين إدارياً. ووفقًا لها، سيتم تحديث هذه القائمة واستكمالها.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ نحو أسبوع وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.