لوكاشينكو : أنا لست قديسا ولكن بدون حزم لن يكون هناك بلد متماسك

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه ليس قديسا بل شخص حازم، مشيرا إلى أنه بدون صلابة لن يكون هناك دولة متماسكة.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله : "نعم، أنا لست قديسا..أنتم تعرفون حزمي. أنتم تعلمون أنه إذا لم يكن هناك حزم، فلن يكون هناك بلد متماسك. أنتم تعرفون بالتأكيد أنني لن أسيء إلى أطفالكم لكني لن أتنازل عن البلد لأي شخص".

وأشار لوكاشينكو إلى أن العمل جار بشأن التعديلات الدستورية وقال: "إن الحكومة تعمل على النسخة الثالثة من الدستور.. نحتاج لدستور جديد. عرض علي خياران لكني رفضتهما لأنهما لا يختلفان كثيرا عن الدستور الحالي".

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب من الشهر الحالي، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1% من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ نحو أسبوع وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.