نتنياهو يكشف دور إيران في تطبيع الدول العربية مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "على وجود دول عربية حليفة لإسرائيل، بسبب السياسة ضد إيران".

وقال نتنياهو​، في تصريحات مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، "أنا من تعهد بتوقيع اتفاقيات من موقع القوة ودون تقديم تنازلات مع دول عربية، وأنا من تعهد بالضم وطرح هذه المسألة، مثلما نجحت بالتوصل إلى اتفاق مع الإمارات، سأنفذ الضم. قلت ذلك في السابق، المصالحة مع العالم العربي تسبق أي اتفاق مع الفلسطينيين، لا يجب أن نوجه أعيننا صوب القدس ورام الله، وإنما إلى القاهرة وعمان والرياض وأبو ظبي".

وأضاف أنه "من المهم اعتماد السرية حيال الخطوات اللاحقة التي نسعى لتحقيقها كما حصل في الاتفاق مع الإمارات"، متابعا "إذا حققنا اختراقا مع الدول العربية عندها سيستجيب الفلسطينيون بطريقة أكثر واقعية".

كما قال أنه "لا مكان للضعيف في الشرق الأوسط. قوة إسرائيل جذبت العديد من الدول العربية إلى فكرة التعاون معنا، ونجاح إسرائيل في مواجهة العدوان الإيراني ترك انطباعا جيدا لدى دول المنطقة".

"המעגל יתרחב" • רה"מ @netanyahu צופה אצל ירון וילנסקי ו-@bardugojacob הסכמים עם מדינות ערב נוספות, מתעקש שלא ויתר על הריבונות אלא השהה אותה לבקשת האמריקנים ומתייחס גם לאתגרים הפוליטיים והביטחוניים | האזינו לריאיון המלא >> https://t.co/iGt5XYwPYP

(צילום: יונתן זינדל, פלאש90) pic.twitter.com/HIAZqvW2xR — גלצ (@GLZRadio) August 16, 2020

وعن فرص توقيع اتفاقات مماثلة مع دول خليجية وعربية، قال نتنياهو: "الدائرة ستتوسع، لقد اخترقنا السد، الكثيرون في العالم العربي باتوا يعتبرون إسرائيل حليفا أساسيا لمنع الأخطار التي تهددنا جميعا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه "لم يُخير بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم وأن تنفيذه سيتم بدعم أمريكي".

وأضاف "كسرنا الاعتقاد بأن الاتفاق مع دول عربية سيجبرنا على التنازل عن أراض وإخلاء مستوطنات وعودة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67"، وتابع "الاتفاق مع الإمارات عبّر عن السلام مقابل السلام، والسلام من موقع القوة، دون الحاجة إلى الانسحاب أو إخلاء المستوطنات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".