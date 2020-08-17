البيت الملكي الإسباني يكشف مكان وجود الملك السابق

أعلن البيت الملكي الإسباني، اليوم 17 أغسطس/ آب، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان البيت الملكي، بأن الملك السابق موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 3 أغسطس/ آب.

وفي الأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الكشف عن مكان وجود رئيس الدولة السابق، الملك خوان كارلوس، مشيرا إلى سرية الاتصالات مع البيت الملكي.

وكان البيت الملكي الإسباني قد أعلن، في وقت سابق، أن "ملك البلاد السابق خوان كارلوس قرر مغادرة إسبانيا في ظل مزاعم الفساد التي تحيط به مؤخرا".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "المحكمة العليا الإسبانية فتحت تحقيقا في تورط خوان كارلوس في عقد للسكك الحديدية عالية السرعة في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "أنه تلقى 100 مليون دولار من الملك السعودي الراحل، ورفض خوان كارلوس صاحب الـ82 عاما، الرد على هذه المزاعم عبر محاميه".